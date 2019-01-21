Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

Авария произошла 20 января в Олонецком районе на трассе "Кола", погиб один человек, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.05 на 272 км трассы "Кола" в Олонецком районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. На место ДТП выезжали сотрудники МЧС.

Один человек погиб. Двое травмированы.