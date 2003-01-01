Смертельное ДТП произошло на трассе в Медвежьегорском районе

Автомобиль марки ВАЗ улетел в кювет недалеко от села Толвуя.
Сегодня, 13 сентября, на 77 км трассы Медвежьегорск — Великая Губа произошло смертельное ДТП, сообщили в МВД Карелии.
— По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь в направлении посёлка Толвуя, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, — рассказали там.
В результате аварии 18-летний пассажир скончался на месте, 43-летнему пассажиру, получившему травмы различной степени тяжести, потребовалась госпитализация.
— Пострадавший доставлен в Медвежьегорскую ЦРБ, — добавили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Отмечается, что водитель транспортного средства остался жив.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
