Смертельное ДТП произошло на востоке Карелии

Автомобиль с тремя людьми вылетел с дороги и перевернулся в Пудожском районе.
Еще одно смертельное ДТП произошло сегодня, 12 августа, в Карелии. В Госавтоинпекции республики сообщили о страшной аварии в Пудожском районе, на 317 километре трассы Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож.
Информация поступила правоохранителям в 4.30 утра. По предварительной информации, 30-летний водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.
Водитель погиб на месте, двое пассажиров 33-х и 44-х лет были госпитализированы. Местная полиция проверяет обстоятельства трагедии.
