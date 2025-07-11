Смертельное ДТП произошло в Карелии

11 июля в 23:14 поступило сообщение о том, что на 13 км. автодороги «Суоярви — Леппяниеми» автомобиль «Нива Шевролет» съехал в кювет.
На ДТП выезжал дежурный караул пожарной части № 42 по охране Суоярви, подведомственной Государственному комитету республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Специалисты провели работы — осмотр места ДТП, отключение АКБ. Они также поставили автомобиль на колёса и помогли извлечь погибшего водителя, рассказали на странице ОПС по Суоярвскому округу.
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