Смертельное ДТП произошло в Олонецком районе Карелии

Тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх машин унесло жизнь одного водителя.

Сегодня, 2 февраля, примерно в 13:22, на 267-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Олонецком районе произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Kia, двигавшийся в направлении Санкт-Петербурга, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами: легковым Renault и грузовым КАМАЗом.

В результате аварии водитель Kia, мужчина 1949 года рождения, житель Ленинградской области, от полученных травм скончался по пути в медицинское учреждение. Информации о пострадавших в других автомобилях на данный момент не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Движение на указанном участке трассы было временно ограничено.

Ранее мы рассказывали, что несовершеннолетние подростки пугают детей в Питкяранте.