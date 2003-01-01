Смертельное ДТП произошло в Пудожском районе

Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет в Карелии. Он скончался на месте.
ДТП произошло сегодня, 15 сентября, утром в Пудожском районе, рассказали в МВД Карелии.
— Сегодня в 07:10 на автодороге Кривцы-Кубово водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Нива Шевроле, во время движения отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте, — говорится в сообщении.
Пассажир 1988 года рождения госпитализирован.
Пудожской Госавтоинспекцией проводится проверка. Ранее мертельное ДТП произошло на трассе в Медвежьегорском районе. Как стало известно позднее съехавший в кювет молодой водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.