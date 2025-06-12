Смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Карелии

Водитель не удержал мотоцикл на грунтовке в Суоярвском округе.

Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло сегодня ночью, 14 июня, на грунтовой дороге возле поселка Гумарино Суоярвского округа Карелии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Сотрудники ДПС зафиксировали происшествие в 0.20 ночи. По предварительной информации, 47-летний водитель мотоцикла ИЖ не справился с управлением. Мотоцикл вылетел в кювет и опрокинулся.

Водитель скончался на месте происшествия. Его 29-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована. Инцидент проверяет полиция Суоярвского округа.