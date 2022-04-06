Смертельный пожар произошел в одном из поселков Карелии (ФОТО)

Мужчина погиб на пожаре в Медвежьегорском районе.

Как сообщили в отдельной пожарной службе Медвежьегорска, 15 апреля в поселке Повенец в деревянном многоквартирном доме по улице Ленина произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир двухэтажного дома.

На борьбу со стихией прибыли дежурные караулы Повенецкого и Пиндушского подразделений пожарной охраны — им удалось не допустить распространение огня на другие квартиры и в конечном счете потушить пожар.

Как «Столице на Онего» уточнили в МЧС Карелии, выгорела комната в одной из квартир дома на общей площади 12 метров.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины. Ка предполагается, это может быть хозяин квартиры, где произошел пожар.

В данный момент устанавливается личность погибшего и причины возгорания.