Смерти еще двух человека от ковида подтверждены в Карелии

Официальное число жертв пандемии коронавируса в республике достигло 813 человек.

По официальным данным на 14 сентября, в Карелии подтверждены еще две смерти от коронавируса. Общее число погибших от ковида за время пандемии в республике достигло 813 человек. Эти данные приведены на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки выявлено 145 инфицированных (все не были привиты). Из них заболевших — 142, средней тяжести — 31, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 528 пациентов с коронавирусом. Из них — крайне тяжелых / ИВЛ — восемь (из них один на инвазивной ИВЛ).

За сутки 159 человек выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 63073 человек. За все время выздоровели 59869 человек.