Смерти от коронавируса в Карелии не прекращаются

За минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли еще два человека.

Об этом говорится в оперативной сводке о ситуации с заболеваемостью, которую разместил на свой странице Вокнтакте глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 715 пациентов. Из них в состоянии средней тяжести находится 685 человек, в тяжёлом — 26. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1415 человек.