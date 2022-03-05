Смерти от коронавируса в Карелии не прекращаются

За минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли еще два человека.
Об этом говорится в оперативной сводке о ситуации с заболеваемостью, которую разместил на свой странице Вокнтакте глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
В ковидных стационарах получают лечение 715 пациентов. Из них в состоянии средней тяжести находится 685 человек, в тяжёлом — 26. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.
Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1415 человек.
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