Смертность от коронавируса в России бьет рекорды — за сутки скончались 1 195 человек

Скорость распространения ковида также осталась на высоком уровне, за минувшие сутки очередной раз зафиксировано более 40 тысяч случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 ноября, за сутки в России подтверждено 1 195 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 243 255 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 40 217 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 532 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 673 860 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 477 366.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 31 928 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 ноября остаются 1 912 590 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 298 человек, зарегистрировано 5 смертей, выздоровели 278 пациентов.