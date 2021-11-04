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Смертность от коронавируса в России бьет рекорды — за сутки скончались 1 195 человек

Новости. Общество
11:36, 04 Ноября 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Скорость распространения ковида также осталась на высоком уровне, за минувшие сутки очередной раз зафиксировано более 40 тысяч случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 ноября, за сутки в России подтверждено 1 195 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 243 255 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 40 217 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 532 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 673 860 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 477 366.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 31 928 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 ноября остаются 1 912 590 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 298 человек, зарегистрировано 5 смертей, выздоровели 278 пациентов.

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Комментарии

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топка
2021-11-04 11:51:48
Вирус отфильтрует всех своевольных. :)
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