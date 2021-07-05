Смертность от коронавируса в России бьет рекорды, за сутки скончались 737 человек

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 737 человек, это максимальная цифра погибших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 378 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 817 (12,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 658 672 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 101 852.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 411 человек.

Летальных случаев за все время: 139 316.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 152,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 385 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 06.07.2021 остаются 959 129 человек.