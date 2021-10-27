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Смертность от ковида в России набирает обороты — за минувшие сутки скончались 1 123 человека

Новости. Общество
11:46, 27 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Вместе с новым суточным антирекордом смертности общее число жертв коронавируса в стране достигло 233 898 человек, сообщил оперштаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 36 582 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 055 (8,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрирован 8 352 601 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 242 735.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 29 151 человек

По данным на 27 октября, за сутки в России подтверждено 1 123 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 233 898 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 октября остается 1 911 402 человека.

Напомним, за сутки у 283 житель Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрировано три летальных исхода, выздоровели 395 пациентов.

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