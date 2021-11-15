Смертность в ДТП на федеральных трассах в Карелии возросла почти в два раза

В Карелии большинство дорожных происшествий, в том числе, и с наиболее тяжкими последствиями происходит на федеральных дорогах, сообщили в ГИБДД.

За 11 месяцев этого года в 197 ДТП на федеральных дорогах в Карелии погибли 58 человек и 280 были травмированы. В сравнении с прошлым годом число ДТП на федеральных трассах увеличилось на 21%, при этом смертность возросла почти вдвое, сообщили в ГИБДД республики.



Одной из основных причин ДТП является неправильный выбор скорости, что на зимней дороге зачастую приводит к неуправляемому заносу автомобиля и, в результате, к непоправимым последствиям.