Смертоносные находки обнаружили в двух районах Карелии

В Олонецком и Пряжинском районах нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Минометные мины, ручные гранаты, в том числе ручные противотанковые гранаты — всего 47 единиц оружия были найдены подразделением разминирования и взрывных работ Карельской поисково-спасательной службы.
Все взрывоопасные предметы обезврежены и уничтожены, сообщает ведомство.
Ранее гранату нашли непосредственно рядом с дорогой в Пряжинском районе Карелии.
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