Смет с улиц Петрозаводска обещают убрать до конца мая

В администрации города назвали сроки весенних работ по содержанию улично-дорожной сети.

Как отметила сегодня, 18 апреля, на планерке в мэрии руководитель пресс-службы администрации города Анникки Сильченко, петрозаводчне интересуются уборкой смета.

«Весенние работы по содержанию улично-дорожной сети начались на неделю раньше прописанного в муниципальном контракте срока. Вывозка смета ведется в центре и в микрорайонах города. Идет уборка мусора на магистральных газонах. Завершить весеннюю уборку подрядчик должен до 31 мая», — пояснила Анникки Сильченко.

Ранее стало известно, когда в Петрозаводске ликвидируют провалы в местах устранения аварий на сетях.