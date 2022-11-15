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СМИ: через месяц в России закончатся новые иномарки

Новости. Общество
20:30, 16 Декабря 2022
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

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По имеющейся информации, на складах российских дилеров иномарок осталось лишь на месяц продаж.

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось порядка 20–30 тыс. новых машин иностранных брендов, сообщили «Известиям» в Ассоциации российских автомобильных дилеров. Причем моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти нет, в основном это дорогие китайские модели. С учетом объемов текущих продаж нынешних запасов хватит максимум на один месяц. Параллельный импорт автомобилей покрыть спрос россиян пока не может, а внутреннее производство «иностранцев», в частности китайских брендов, увеличивается медленно. Дефицит новых машин в следующем году может достичь 1 млн штук, предполагают эксперты.

В течение 2022 года из России ушло 45 автомобильных брендов. На данный момент в стране функционируют всего 14 производителей, из них три отечественных и 11 китайских. Из-за сложившейся ситуации на складах у дилеров почти не осталось машин средней ценовой категории привычных для россиян брендов, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, рассказал «Известиям» председатель совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи», — отметил эксперт.

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