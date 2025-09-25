СМИ пишут о задержании бывшего вице-премьера правительства Карелии Дмитрия Родионова

Федеральные СМИ сообщают о задержании замгубернатора Вологодской области Дмитрия Родионова по подозрению в хищении в Карелии.

Дмитрия Родионова подозревают в хищении в тот момент, когда он занимал должность вице-премьера правительства Карелии, сообщил "Коммерсантъ».

Предполагается, что Родионов причастен к хищению через карельскую компанию «Корпорация развития» по привлечению инвестиций. Источник «Ъ» сообщил, что дело расследуется в центральном аппарате СКР. Чиновника отправят в Москву, где Басманный суд изберет ему меру пресечения. Ранее телеграм-каналы сообщали об обысках у бывшего вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова.

Однако пресс-служба правительства Вологодской области опровергла сообщения ряда СМИ о якобы проведенных обысках и задержании чиновника.

- Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире, — приводит цитату ТАСС.

Напомним, Дмитрий Родионов покинул пост вице-премьера Карелии в феврале этого года. До этого он уже работал в Вологодской области с 2015 по 2017 годы. Тогда он возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов.