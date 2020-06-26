СМИ: Евросоюз не откроет границы для россиян с 1 июля

Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества.

Об этом сообщил в пятницу в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС, объяснив такую позицию ситуацией с коронавирусом в РФ, пишет ТАСС.

"Дело в том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля. И это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах", – сказал собеседник агентства.

По его словам, перечень стран, который в настоящее время готовится Евросоюзом, будет затем расширяться.



"Мы будем пересматривать этот список достаточно регулярно. И, конечно, как только станет понятно, что эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, мы включим ее в перечень. Это в интересах всех сторон, поверьте", – добавил дипломат.

Ранее газета The New York Times проинформировала, что ЕС рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию жителям России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с коронавирусом.