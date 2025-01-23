СМИ: гигантский айсберг угрожает одному из крупных островов Великобритании

К острову Южная Георгия приближается ледяной гигант весом почти триллион тонн.

Гигантский айсберг, отколовшийся от берегов Антарктиды, движется в сторону принадлежащего Великобритании острова Южная Георгия. Об этом сообщает в своем тг-канале Роскосмос.

«Он начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана», — отметили в Роскосмосе.

Айсберг, обозначенный как А23а, на данный момент является крупнейшим в мире. По последним оценкам, его вес составляет более триллиона тонн, а площадь – 3.67 тысячи кв. километра. Для сравнения, площадь Южной Георгии составляет чуть более 3.5 тысячи кв. километров.