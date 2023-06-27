СМИ: группа из Карелии помогла спасти фестиваль в Новгородской области после разгула стихии (ВИДЕО)

Рокеры из Петрозаводска не стали ждать восстановления сцены после жестокого града и сыграли акустическую программу.

В минувшие выходные, 23 и 24 июня, в Новгородской области в рамках проекта «Губернаторское лето» прошел байк-фестиваль «РОКот над Ильменем». Среди многочисленных приглашенных гостей, в числе которых были звездные группы «Черный Обелиск», «Тролль Гнет Ель» и «Монгол Шуудан», на фестиваль приехали и группы из Карелии «Чокнутый Пропеллер» и «Герои и Злодеи», в составе одной из которых был журналист «Столицы на Онего».

На фестивале было множество зрителей все два дня, однако вмешалась непогода. Мощнейший ливень с порывистым ветром и крупным градом на некоторое время превратил площадку опен-эйра в болото, а также привел в негодность значительную часть аппаратуры.

Впрочем, музыканты из Карелии не смутились и, поскольку электричества не было, устроили акустический концерт, который был с удовольствием поддержан зрителями.

«Приехавшие из Карелии „Герои и злодеи“ решили, что, если сцена не готова, они выступят и без нее. Солист встал на стол, рядом расположились музыканты, и в такой уютной атмосфере группа исполнила многие известные хиты», — рассказали Вести. Великий Новгород.

За время акустического концерта организаторы сделали почти невозможное — реанимировали аппаратуру, которая оказалась готова к выступлению хедлайнеров второго дня фестиваля — группы «Монгол Шуудан».