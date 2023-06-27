Реклама

Скальная порода станет надежным фундаментом для нового жилого комплекса «Флотилия» (ФОТО)
27.06.2023 17:00
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28

СМИ: группа из Карелии помогла спасти фестиваль в Новгородской области после разгула стихии (ВИДЕО)

Новости. Культура
12:06, 28 Июня 2023
фото: © ArtRisus / ВК

Новости партнеров

Рокеры из Петрозаводска не стали ждать восстановления сцены после жестокого града и сыграли акустическую программу.

В минувшие выходные, 23 и 24 июня, в Новгородской области в рамках проекта «Губернаторское лето» прошел байк-фестиваль «РОКот над Ильменем». Среди многочисленных приглашенных гостей, в числе которых были звездные группы «Черный Обелиск», «Тролль Гнет Ель» и «Монгол Шуудан», на фестиваль приехали и группы из Карелии «Чокнутый Пропеллер» и «Герои и Злодеи», в составе одной из которых был журналист «Столицы на Онего».

На фестивале было множество зрителей все два дня, однако вмешалась непогода. Мощнейший ливень с порывистым ветром и крупным градом на некоторое время превратил площадку опен-эйра в болото, а также привел в негодность значительную часть аппаратуры.

Впрочем, музыканты из Карелии не смутились и, поскольку электричества не было, устроили акустический концерт, который был с удовольствием поддержан зрителями.

«Приехавшие из Карелии „Герои и злодеи“ решили, что, если сцена не готова, они выступят и без нее. Солист встал на стол, рядом расположились музыканты, и в такой уютной атмосфере группа исполнила многие известные хиты», — рассказали Вести. Великий Новгород.

За время акустического концерта организаторы сделали почти невозможное — реанимировали аппаратуру, которая оказалась готова к выступлению хедлайнеров второго дня фестиваля — группы «Монгол Шуудан».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
24.06.2023, 11:04
Любарский призвал жителей Петрозаводска к бдительности и осторожности
23.06.2023, 08:30
«Мы уже никогда в прежней стране жить не будем» — глава Петрозаводска объяснил, почему идет на СВО
23.06.2023, 08:00
Рядовой Любарский
27.06.2023, 08:20
«Малая чума» была обнаружена в двух районах Карелии

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.