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СМИ Карелии поздравили коллег из пресс-службы МВД с 40-летием образования службы (ФОТО)

Новости. Общество
12:00, 12 Июня 2023
фото: © МВД Карелии

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Полицейские в свой день рождения отметили ведущие СМИ Карелии почетными грамотами.

В субботу, 10 июня, исполнилось 40 лет со дня образования подразделений информации и общественных связей в системе МВД России. 

Накануне профессионального праздника прошло торжественное собрание. На него пригласили сотрудников и ветеранов службы, редакторов ряда карельских СМИ, членов Общественного совета при МВД республики. 

Министр внутренних дел нашего региона, генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев отметил, что постоянно следит за информационной картиной в республике. В частности, он наградил почетной грамотой и высказал благодарности ведомства нескольким руководителям средств массовой информации.

На федеральном уровне пресс-службу МВД организовали в 1983 году, а в Карелии приказ о создании такого подразделения был издан в 1993 году, отметили в МВД республики. 

В различное время здесь трудились Александр и Юрий Смирновы, Дмитрий Кривонкин, Олег Курило, Эдвин Алатало, Владимир Малышев, Петр Холостов, Павел Туманов, Игорь Барченко, Людмила Токарева, Роман Еременко, Юрий Логинов, Татьяна Гарибашвили, Рита Прохоровская, Юлия Ермакова, Ксения Петкун, Руслан Леппенен и многие другие.

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