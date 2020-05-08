СМИ: Миллиардер Мордашов предложил главе Карелии ввести карантин

Владелец "Северстали" Алексей Мордашов предложил губернаторам Вологодской и Мурманской областей, республик Коми и Карелии, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.

Как пишет "Коммерсант", об этом сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев газете The New York Times. Издание утверждает, что миллиардер призывал заблокировать населенные пункты.

"Мы несем ответственность за социальную стабильность в тех регионах, где мы присутствуем",— сказал господин Шевелев. По его словам, "Северсталь" предложила регионам помощь.

Предприятия компании работают в Вологодской, Мурманской областях, Коми и Карелии.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк подтвердила, что Артур Парфенчиков обсуждал с руководством "Северстали" вопросы противодействия распространению COVID-19. Переговоры по аналогичным вопросам происходили и с другими компаниями.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса на территориях карельских моногородов. Очевидно, что работающие крупные предприятия имеют повышенные эпидемиологические риски, поэтому было важно обсудить вопросы безопасности трудовых коллективов",— сказала Кабатюк "РИА Новости".

"Карельский окатыш" - градообразующее предприятие в моногороде Костомукша. Создано на базе Костомукшского горно-обогатительного комбината, построенного в 1974 году. Добывает железистые кварциты и перерабатывает их в качественное сырье — железорудные окатыши. Комбинатом владеет "Северсталь".