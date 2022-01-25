СМИ: Минздрав России приостановил закупки и поставки «Эпиваккороны»

Ни одной партии вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года, следует из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора.

По информации «Ведомостей», запросов на выпуск этой вакцины в 2022 г. ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора — Национальной иммунобиологической компании «Ростеха» не поступало.

Производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, заявил «Ведомостям» представитель научного центра «Вектор», который разработал «Эпиваккорону». Выпускается ли препарат сейчас, собеседник «Ведомостей» не уточнил. Он также добавил, что выпущенные в конце 2021 г. четыре серии «Эпиваккороны-Н» есть на складах производителей.

Представитель Минпромторга заявил «Ведомостям», что во всех субъектах сформирован «значительный запас» всех антиковидных вакцин — его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз.

Выпуск препаратов осуществляется под заказы системы здравоохранения, при этом производители вакцин, в том числе «Эпиваккороны», «Эпиваккороны-Н» и «Ковивака», полностью готовы к продолжению выпуска вакцин, добавил он.

Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой переадресовал «Ведомости» в Роспотребнадзор. По словам представителя Минздрава, закупок препаратов «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» в последнее время не было, поскольку их остатки позволяют в полной мере удовлетворить имеющуюся потребность. В 2021 г. в России были большие остатки вакцин от коронавируса и Минздрав не стал заключать контракты на их выпуск в 2022 г., вторит ему топ-менеджер российской фармацевтической компании, которая занимается производством одного из таких препаратов.

Всего за 2021 г. суммарно было произведено и введено в гражданский оборот около 13 млн доз «Эпиваккороны», уточнил представитель «Вектора». Аналогичный показатель для «Эпиваккороны-Н» он не указал. По данным RNC Pharma, в 2021 г. было выпущено 245,1 млн доз «Спутника V».

От коронавируса привились уже около 70% россиян. Такие данные 24 января предоставил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.