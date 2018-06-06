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Новости. Спорт
14:37, 06 Июня 2018
фото: РИА Новости/Антон Денисов

СМИ подсчитали стоимость сборной России и ее соперников по ЧМ-2018

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Российские СМИ подсчитали, стоимость команд-участниц Чемпионата мира по футболу - наша сборная дешевле уругвайской, но дороже египетской и саудовской.

На чемпионате выступят 32 команды. Накануне мундиаля аналитики подсчитали приблизительную совокупную трансферную стоимость футболистов основного состава команд-участниц. Если в двух словах, то трансферная стоимость футболиста - это цена, за которую игрока может купить один клуб у другого.

В результате, Россия оказалась на 19-м месте, а дороже других в ней котируется защитник "ЦСКА", бразилец Марио Фернандес. Его стоимость 16 млн евро, или 1,2 млрд руб.

Вслед за хозяевами турнира расположился наш соперник по группе Египет, львиную долю бюджета которого "съедает" один игрок - Мохамед Салах из "Ливерпуля" (40 млн евро, или 3,8 млрд руб.).

Почти аналогичная ситуация у Уругвая: там едва ли не половину ведомости занимает форвард "Барселоны" Луис Суарес (90 млн евро, или 6,9 млрд руб.).

Подробнее читайте здесь.

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