Отравление туристов произошло на теплоходе, следовавшем на Валаам

Следком и прокуратура проверяют информацию по отравлению пассажиров туристического рейса из Санкт-Петербурга на Валаам в Карелии, второй раз подряд произошедшем на теплоходе «Михаил Булгаков».

Проверку по информации о массовом отравлении туристов на теплоходе, следовавшем из Санкт-Петербурга на архипелаг Валаам в Карелии, проведут в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Следователи проведут доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в управлении.

Также проверку по инциденту организовала северо-западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, во время следования из Санкт-Петербурга на остров Валаам у нескольких пассажиров возникло недомогание», — отметили в надзорном ведомстве.

Об отравлении впервые сообщила «Фонтанка». По данным издания, сразу несколько пассажиров туристического рейса на теплоходе «Михаил Булгаков» компании «Водоходъ», следовавшего из Санкт-Петербурга на Валаам с 9 по 11 июня, почувствовали недомогание. На второй день круиза люди обратились к врачу с признаками отравления.

Напомним, это уже второй за последнее время инцидент на теплоходе «Михаил Булгаков». С 19 по 28 мая более 100 пассажиров туристического рейса из Москвы с заходом в Карелию обратились за медицинской помощью из-за отравления. Проверка показала, что вода на судне была ненадлежащего качества.