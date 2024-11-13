СМИ рассказали о новой мошеннической схеме в России с помощью посылок

Мошенники разработали новую схему с приложением для получения посылки.

Мошенники разработали новую схему изъятия средств у своих жертв — они убеждают установить приложение для получения посылки, и этот вредоносный программный продукт в итоге получает доступ к телефону и похищает деньги, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «Известия».

Издание, в частности, приводит пример, как пенсионерка таким способом потеряла более 1,8 миллиона рублей.

Почтовый сервис активно используется для интернет-заказов и сделок. Почта остается важным способом перевода денег в небольших городах.

Схемы, связанные с посылками, фиксировались и ранее. Мошенники звонили и просили оплатить таможенный сбор, и под этим предлогом получали доступ к онлайн-банку или сервису «Госуслуги». жертва называла код из поддельного СМС. Также применялись рассылки поддельных СМС и электронных писем. Фишинговые веб-сайты имитировали курьерские службы.

В целом мошенники нацелены на людей, использующих мобильные приложения. Жертвами чаще становятся пенсионеры и люди, не знакомые с современными технологиями. В итоге мошенники получают доступ к личным данным и банковским приложениям.

Специалисты по безопасности рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов. Нужно воздерживаться от установки приложений по звонкам с незнакомых номеров. Также необходимо помнить, что государственные учреждения работают офлайн. При этом следует использовать критическое мышление и не стесняться задавать вопросы.

Также нужно использовать антивирусные программы и регулярно обновлять имеющиеся приложения.