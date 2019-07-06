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Новости. Общество
21:40, 06 Июля 2019
фото: Комсомольская правда

СМИ: Рудковская и Плющенко "выгнали" из особняка привидение с помощью духовника

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Яна Рудковская и Евгений Плющенко изгоняли из дома привидение, которое поселилось в комнате их сына Саши, пишет "Комсомольская правда".

На минувшей неделе Яна Рудковская пожаловалась в Инстаграме на странные явления в своём загородном доме, пишет издание.

- На семейном совете мы обсуждали, что же нам делать, — написала в своём блоге Яна Рудковская. — На 3 этаже начали происходить странные вещи: внезапно резко открывается ночью дверь в комнату нашего сына Саши, которую можно открыть, только сильно нажав на ручку двери, кричит диким смехом игрушка в гардеробной (которую мы так и не обнаружили, у нас и игрушек-то таких нет со смехом). И игрушка ли это была!?

Няня Саши пожаловалась, что чувствует присутствие кого-то постоянно, как будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки. Часы показывают неправильное время. То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно. Саша уже 3 месяца боится подниматься один на 3 этаж и тоже говорит, что слышит звуки странные и чувствует, что кто-то присутствует. Я в жизни в такие вещи не верила, как и Евгений (Плющенко), но мы решили вызвать батюшку освятить дом. У нас дома много антиквариата, в том числе старинных зеркал на 3 этаже. Возможно, с этим ещё связано.

После визита батюшки в доме Плющенко странные вещи прекратились. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью супруга двукратного олимпийского чемпиона Яна Рудковская.

- Нам помог освятить дом отец Дмитрий, который нас венчал с Женей,-говорит «Комсомолке» Яна Рудковская. - Саша ему помогал, все рассказал, показал. Отец Дмитрий провёл в нашем доме три часа. Пока все нормально. Полтергейст пропал.

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