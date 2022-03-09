890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
СМИ: самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги в небе над Карелией
Сегодня 14:43
Стало известно, сколько беженцев приедет в Карелию
Сегодня 09:28

СМИ: самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги в небе над Карелией

Новости. Происшествия
14:43, 14 Марта 2022
фото: © Soeren Stache /dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press

Новости партнеров

Над Карелией подал сигнал тревоги самолет рейсом Мурманск — Москва.

Пассажирский самолет «Суперджет» Мурманск — Москва подал сигнал тревоги в небе над Карелией, сообщил ТАСС источник в экстренных службах 14 марта.

«Над Карелией „Суперджет“ сообщением Мурманск — Москва подал сквок (сигнал тревоги — прим. ТАСС). Самолет не меняет курс и высоту», — сказал собеседник агентства.

Причина, по которой самолет подал сигнал тревоги, устанавливается.

В минувшую субботу два российских самолета подавали сигналы тревоги в полете, они были связаны с анонимным «минированием». Оба воздушных судна не меняли курс и благополучно приземлились.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?

Чтиво

11.03.2022 11:44
Личное мнение
Прощание с Большим Маком
Символ западного образа жизни оказался для россиян лишь американской булкой с котлетами.
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
Сегодня 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»