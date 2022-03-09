СМИ: самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги в небе над Карелией

Над Карелией подал сигнал тревоги самолет рейсом Мурманск — Москва.

Пассажирский самолет «Суперджет» Мурманск — Москва подал сигнал тревоги в небе над Карелией, сообщил ТАСС источник в экстренных службах 14 марта.

«Над Карелией „Суперджет“ сообщением Мурманск — Москва подал сквок (сигнал тревоги — прим. ТАСС). Самолет не меняет курс и высоту», — сказал собеседник агентства.

Причина, по которой самолет подал сигнал тревоги, устанавливается.

В минувшую субботу два российских самолета подавали сигналы тревоги в полете, они были связаны с анонимным «минированием». Оба воздушных судна не меняли курс и благополучно приземлились.