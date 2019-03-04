СМИ: Умер вокалист The Prodigy Кейт Флинт

В Великобритании на 50-м году жизни умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.

Как сообщает таблоид The Sun, музыкант был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в графстве Эссекс.

Кит Флинт родился в 1969 году. В 1990 создал группу The Prodigy. Сначала он участвовал в коллективе в качестве танцора, но в 1996 году впервые записал сингл в качестве вокалиста.