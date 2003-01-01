СМИ: в 2025 году из Финляндии депортировали более сотни россиян

По данным СМИ, с начала года Финляндия депортировала 104 россиян, большинство из которых переехали из-за мобилизации.

С начала 2025 года из Финляндии были депортированы 104 гражданина России, сообщает издание Yle* со ссылкой на русскоязычный проект польского телевидения.

Депортировать подававших заявление на предоставление убежища россиян начали с января 2025 года. Большинство из них, уточнили СМИ, переехали из-за мобилизации.

В итоге некоторые просители получили убежище, остальные же были депортированы, поскольку, по мнению финских властей, заявителям не угрожает опасность.

При этом 18 человек отказались покинуть страну добровольно, и их депортировали в сопровождении полиции. Россиян отправили в Турцию или в Нарву в Эстонии.

* - включен в единый реестр запрещенных сайтов