В Карелии у мужчины во время купания в озере остановилось сердце

В Костомукше во время купания в озере Контокки утонул 62-летний мужчина, сообщает 64parallel.ru.

По информации сайта, трагедия произошла в пятницу.

"Дружная компания отдыхала на берегу озера Контокки и распивала спиртные напитки. В какой-то момент 62-летний мужчина решил охладиться, пошел искупаться в озеро и утонул. По предварительной информации, у него остановилось сердце", - отмечается в сообщении.

Проводится проверка.

Upd. В ГУ МЧС по Карелии "Столице на Онего" подтвердили случившееся.

"Мужчина утонул, его достали из воды в тот же день", - отметили в ведомстве.

С начала 2018 года, по данным МЧС, в Карелии зарегистрировано 27 происшествий на воде. Погибли 22 человека, пострадали 14. Еще 14 человек были спасены.