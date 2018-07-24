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Новости. Происшествия
11:55, 24 Июля 2018

В Карелии у мужчины во время купания в озере остановилось сердце

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В Костомукше во время купания в озере Контокки утонул 62-летний мужчина, сообщает 64parallel.ru.

По информации сайта, трагедия произошла в пятницу.

"Дружная компания отдыхала на берегу озера Контокки и распивала спиртные напитки. В какой-то момент 62-летний мужчина решил охладиться, пошел искупаться в озеро и утонул. По предварительной информации, у него остановилось сердце", - отмечается в сообщении. 

Проводится проверка.  

Upd. В ГУ МЧС по Карелии "Столице на Онего" подтвердили случившееся.

"Мужчина утонул, его достали из воды в тот же день", - отметили в ведомстве. 

С начала 2018 года, по данным МЧС, в Карелии зарегистрировано 27 происшествий на воде. Погибли 22 человека, пострадали 14. Еще 14 человек были спасены. 

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