СМИ: в поселке под Петрозаводском нашли тело 16-летней девочки

Тело девочки нашли на территории производственной базы. (18+)

Утром в среду, 13 сентября, на территории производственной базы в поселке под Петрозаводском было обнаружено тело 16-летней девочки.

Предварительно было установлено, что школьница ушла из жизни добровольно, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Стало известно, что из дома девочка ушла накануне вечером.

Причины страшной трагедии устанавливают правоохранители.