СМИ: в поселке под Петрозаводском нашли тело 16-летней девочки

Тело девочки нашли на территории производственной базы. (18+)
Утром в среду, 13 сентября, на территории производственной базы в поселке под Петрозаводском было обнаружено тело 16-летней девочки.
Предварительно было установлено, что школьница ушла из жизни добровольно, пишет «Московский комсомолец в Карелии».
Стало известно, что из дома девочка ушла накануне вечером.
Причины страшной трагедии устанавливают правоохранители.
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