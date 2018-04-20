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Новости. Общество
21:05, 20 Апреля 2018

СМИ: В российских самолетах появятся стоячие места

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"Кресла" для стоячих пассажиров позволят "уплотнить рассадку" и увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" планирует заказать для новых воздушных судов "стоячие" кресла при условии их сертификации и безопасности, пишет news.mail со ссылкой на "РИА Новости" и источник в перевозчике.

В лоукостере комментировать планы по перекомпоновке салона не стали, но уточнили, что рассматривают разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов.

Парк "Победы" на данный момент состоит из 18 Boeing 737−800, к концу 2019 года перевозчик планирует расширить флот до 30 судов.

На этой неделе газета The Telegraph сообщила, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов.

Ряд "сидений" планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком "кресле" невозможно — только облокотиться на него.

По словам производителей, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку": они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

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