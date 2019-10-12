СМИ: Житель Карелии пропал на Эльбрусе

На самой высокой горе России пропал житель Петрозаводска Юрий Тхоренко, сообщает сайт Karelia.news.

По данным издания, петрозаводчанин отдыхал в Железноводске. В Приэльбрусье он отправился посмотреть горы, полюбоваться пейзажами и, возможно, совершить небольшое восхождение. Опыт походов в горы у него был, никто не волновался по поводу этого путешествия.

Тревогу забили на пятый день. Однодневная экскурсия, на которую рассчитывал карельский путешественник, затянулась по неизвестным причинам. Сотовый телефон не отвечает. В журнале регистрации альпинистов его фамилии нет, что может означать одиночное восхождение, а не в составе зарегистрированной группы.

В отделе МЧС, расположенный в предгорье Терскол, предположили, что путешественник мог застрять на вершине из-за меняющейся постоянно погоды. Сообщений о несчастных случаях в данной местности нет, в медпункт Юрий не обращался.