Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии

Предприятия и организации Карелии с 20 апреля должны соблюдать новые рекомендации Роспотребнадзора – более мягкие по сравнению со всеми предыдущими ограничениями для профилактики коронавируса.

Это следует из подписанного сегодня распоряжения главы республики Артура Парфенчикова.

«Учитывая снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, стабилизацию ситуации и преимущественную циркуляцию геноварианта коронавируса «Омикрон» Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации по профилактике COVID-19, которые адресованы различным отраслям экономики. В связи с этим в распоряжение главы Карелии 127-р были внесены поправки. Предприятиям и организациям республики теперь предложено соблюдать новые методические рекомендации Роспотребнадзора МР 3.1.02276-22 «Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон». Это касается предприятий туризма, оказывающих услуги коллективных средств размещения, торговых организаций, общепита, учреждений культуры, парикмахерских и салонов красоты, а также организаций, занимающихся выставочной деятельностью, конгрессами и конференциями», - пояснили в правительстве республики.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в новых методических рекомендациях идет речь только о сохранении обязательного ношения масок в помещениях и усиленной дезинфекции.