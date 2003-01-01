«Смоленская область» на 10 рублях: Банк России представляет новую памятную монету

— Тираж монеты — 1,0 млн штук. Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, — дополнили в Банке России.

На оборотной стороне монеты рельефно изображен герб Смоленской области; на кольце по окружности есть рельефные надписи, которые разделены точками: в верхней части — «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», в нижней части — «СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ».

— На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2025». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора, — дополнили в пресс-службе.

С обеих сторон у монеты по окружности есть рельефный выступ. На рифленой боковой поверхности есть надписи «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», которые повторяются дважды и разделены звездочками.

Завтра, 5 августа, Банк России выпустит в обращение памятную монету номиналом 10 рублей «Смоленская область» серии «Российская Федерация» из недрагоценных металлов. Как рассказали в пресс-службе Банка России , диаметр монеты составляет 27,0 мм. Монета состоит из диска и внешнего кольца, что делает ее комбинированной.

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