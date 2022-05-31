Снаряды времен Великой Ответственной войны нашли в двух районах Карелии

Саперы обнаружили боеприпасы в Питкяранском и Прионежском районах.

В минувшую среду, 1 июня, поисково-спасательным подразделением разминирования и взрывных работ в Питкяранском и Прионежском районах были изъяты взрывоопасные предметы, сообщается в официальном паблике спасателей.

Так, саперы уничтожили пять 45 мм бронейбойных снарядов, один 45 мм. осколочный снаряд и один 152 мм. артиллерийский снаряд.

Ранее пограничники нашли боеприпасы возле автодороги в Лоухском районе.