Снаряды времен Великой Ответственной войны нашли в двух районах Карелии

Саперы обнаружили боеприпасы в Питкяранском и Прионежском районах.
В минувшую среду, 1 июня, поисково-спасательным подразделением разминирования и взрывных работ в Питкяранском и Прионежском районах были изъяты взрывоопасные предметы, сообщается в официальном паблике спасателей.
Так, саперы уничтожили пять 45 мм бронейбойных снарядов, один 45 мм. осколочный снаряд и один 152 мм. артиллерийский снаряд.
Ранее пограничники нашли боеприпасы возле автодороги в Лоухском районе.
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