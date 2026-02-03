Снег, гололед и до -23°С прогнозируют в Карелии 5 февраля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей республики в четверг.
Завтра, 5 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре Карелии.
— На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -10, -12°С. Атмосферное давление будет слабо падать, — отметили синоптики.
В отдельных районах республики пройдет небольшой снег. Местами сохранится гололедно-изморозевое отложение и гололедица на дорогах. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбики термометров ночью опустятся до -13, -18°С, местами до -23°С, днем прогнозируется до -10, -15°С.
