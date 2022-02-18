Снег и гололедица ожидают Карелию в воскресенье

О погоде на 20 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 20 февраля, в Карелии будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный слабый, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°C, по северным районам -7,-12, местами до -19, днем -1,-6, по северным районам местами до -11°C.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью восточный слабый, днем западный, северо-западный умеренный. Температура ночью -4,-6°С, днем -2,-4°С. Атмосферное давление будет падать.