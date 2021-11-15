Карелия на сутки попадет с снежный плен

МЧС вновь предупреждает жителей республики о снегопаде, который ожидается в четверг и в пятницу.

По информации Карельского Гидрометцентра, днем 23 декабря и ночью 24 декабря местами по южным районам республики ожидается сильный снег, метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

МЧС рекомендует жителям республики не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.