Снег и метель накроют завтра Карелию

В Карелии и Петрозаводске в субботу ожидается небольшой снег и слабая метель, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, завтра в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части республики небольшой, местами умеренный снег, слабая метель.

Ветер юго-восточный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -7,-12, при прояснениях до -18, на юго-западе местами -3,-8 градусов. Днем температура воздуха составит -3, -8, местами до 0 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой снег.

Температура воздуха ночью составит -12, -14, днем -5, -7 градусов.