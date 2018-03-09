Снег и метель накроют завтра Карелию

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В Карелии и Петрозаводске в субботу ожидается небольшой снег и слабая метель, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, завтра в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части республики небольшой, местами умеренный снег, слабая метель.
Ветер юго-восточный умеренный.
Столбик термометра ночью остановится на отметке -7,-12, при прояснениях до -18, на юго-западе местами -3,-8 градусов. Днем температура воздуха составит -3, -8, местами до 0 градусов.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой снег.
Температура воздуха ночью составит -12, -14, днем -5, -7 градусов.
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