Снег и ветер надвигаются на Карелию

Синоптики предупреждают жителей Карелии о приближающейся непогоде.

По информации карельского Гидрометцентра, уже днем в четверг, 14 апреля, к западным границам приблизится фронтальный раздел североатлантического циклона, под влиянием которого в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде дождя, на севере мокрого снега.

В пятницу, 15 апреля, следующий активный циклон принесет в Карелию непогоду: значительные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, будут сопровождаться порывистым северо-восточным ветром. Температурный фон понизится в дневные часы до +2, +6℃, а в ночь на субботу, 16 апреля, в условиях влияния холодной северной части циклона, до -3, -10℃.

В выходные дни осадки ожидаются лишь местами, а солнце прогреет воздух до +3, +8℃.