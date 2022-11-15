Снег, метель и гололед: прогноз погоды на первый день новой недели в Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 5 декабря.

В Петрозаводске будет облачно, ночью и днем небольшой снег и умеренный ветер. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии тоже ожидается облачная погода, но с прояснениями. Сильный снегопад накроет юго-западные районы. Местами ожидается слабая метель. На севере сохранится изморозь. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -4, -9°С, местами до -13°С, днем -2, -7°С, местами до -10°С.