Снег, метель и гололедица ожидают Карелию в воскресенье

28 декабря в большинстве районов Карелии будут осадки в виде умеренного снега и гололедица.

Карельский ГидроМет сообщает, что 28 декабря в Карелии будет облачно. Ночью в большинстве районов умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный снег, ночью местами метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северный, северо-западный, на севере западный, юго-западный умеренный, ночью по северным районам местами с порывами сильного. Температура воздуха -1, -6°С, по северным районам до -10°С в течение суток.

В Петрозаводске же 28 декабря облачно и временами снег. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха в течение суток -2, -4°С. Атмосферное давление будет расти.

Ранее в Карелии был объявлен желтый уровень погодной опасности.