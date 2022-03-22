Снег убрали вместе с асфальтом с отремонтированных два года назад тротуаров в Петрозаводске (ФОТО)

На улице Ровио подрядчик повредил асфальт на тротуарах во время уборки снега.

В редакцию «Столицы на Онего» жители Кукковки прислали фото тротуаров по улице Ровио. После уборки снега пешеходные дорожки покрылись трещинами и ямами.

«Подрядчик почистил снег на тротуарах по улице Ровио. Чистил усиленно, что даже асфальт повредил. А также на новых тротуарах провалился асфальт. Кто виноват не известно. Или подрядчик продавил или нарушение технологии при укладке асфальта. А ремонт был сделан в 2020 году. Печаль…» — комментируют свои фото читатели «Столицы на Онего».

Ранее сообщалось, тяжелая техника для земляных работ на одной из улиц Петрозаводска, разбила дорогу, по которой ходят пешеходы.