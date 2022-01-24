Снег вывезут ночью еще с пяти улиц Петрозаводска

Ночью подрядчики продолжат вывозить снег на Зареке, Кукковке, Голиковке, Древлянке и в Октябрьском районе.

По сообщению администрации города, сегодня, в ночь с 24 на 25 января, специализированная техника будет работать на Зареке, Кукковке, Голиковке, Древлянке и в Октябрьском районе. Снег планируют вывозить с улиц «Правды» и Генерала Фролова, с Октябрьского проспекта, с набережной Варкауса и с Лососинского шоссе

По данным мэрии, ежедневно с улиц города вывозят порядка двух-трех тысяч тонн снега. Общий же объем с начала зимы составляет уже около 60 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, более 15 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска за неделю.