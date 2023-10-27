Снег завалил все вокруг в Петрозаводске

Сильный снегопад продолжается, все вокруг белым-бело, видимость снижена.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» разместили видео, на котором запечатлели текущую обстановку в карельской столице.

Судя по видео, снег толстым многосантиметровым слоем покрыл землю и все вокруг в Петрозаводске. Сильный снегопад продолжается.

В комментариях к посту жители других районов республики написали, что у них пока не так много снега, где-то его даже вообще нет.

А жительница Петрозаводска написала: «Слышно, как буксуют машины».