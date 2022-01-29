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Снегопад накроет юго-западные районы Карелии

Новости. Погода
15:00, 30 Января 2022
фото: ТАСС / Евгений Курсков

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Региональное Управление МЧС предупреждает о сильном снегопаде, который ночью 31 января накроет юго-запад Карелии.

По информации МЧС Карелии, ночью 31 января местами по юго-западным районам республики сохранится сильный снег.

Под действие сильного снегопада могут попасть три района - Лахденпохский, Питкярантский и Сортавальский.

Напомним, накануне МЧС Карелии уже предупреждало, что утром и днем 30 января по юго-западным районам республики ожидается местами сильный снег, метель.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сокол Шоко
2022-01-30 17:35:25
Хорошо :)
Leopol'd
2022-01-30 16:52:08
0.5-1мм снега вдруг стал поыодом для "ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента...". Это не мчс Израиля для Иерусалима пишет?
Сокол Шоко
2022-01-30 17:34:07
Leopol'd, Причем тут Государство Израиль, И республика карелия , Израиль и город Иерусалим даже не связаны с данным форумом, Просто новость.
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