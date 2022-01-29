Снегопад накроет юго-западные районы Карелии

Региональное Управление МЧС предупреждает о сильном снегопаде, который ночью 31 января накроет юго-запад Карелии.

По информации МЧС Карелии, ночью 31 января местами по юго-западным районам республики сохранится сильный снег.



Под действие сильного снегопада могут попасть три района - Лахденпохский, Питкярантский и Сортавальский.

Напомним, накануне МЧС Карелии уже предупреждало, что утром и днем 30 января по юго-западным районам республики ожидается местами сильный снег, метель.



МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.