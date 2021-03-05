Снегопад обрушится на Карелию ночью

МЧС Карелии предупредило об ухудшении погодных условий в южных и центральных районах республики.

По данным МЧС, 6 марта с 19-21 часов и ночью 7 марта местами по южным и центральным районам Карелии ожидается сильный снег (6-9 мм).

С 18-21 часа 6 марта и в первой половине ночи 7 марта местами, преимущественно по южным районам Карелии, ожидается усиление южного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС Карелии рекомендут:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.